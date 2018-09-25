Nota de Falecimento de Eulogia Villalba Da Silva

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento da Sra. Eulogia Villalba Da Silva, ocorrido nesta segunda-feira (24).

Seu corpo está sendo velado na na Rua Timóteo Proença, 870, Bairro Nova Aquidauana. O sepultamento está previsto para esta terça-feira, às 13h:00 no Cemitério Municipal de Aquidauana.