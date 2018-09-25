Nota de Falecimento de Eulogia Villalba Da Silva

Nota de Falecimento
O sepultamento está previsto para esta terça-feira, às 13h:00 no Cemitério Municipal de Aquidauana
É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento da Sra. Eulogia Villalba Da Silva, ocorrido nesta segunda-feira (24).
Seu corpo está sendo velado na na Rua Timóteo Proença, 870, Bairro Nova Aquidauana. O sepultamento está previsto para esta terça-feira, às 13h:00 no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Desejamos à família e amigos da senhora Eulogia os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Aos que comparecerem, a família enlutada agradece.
*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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