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Nota de Falecimento

Nota de Falecimento de Juvenil Ramos de Brito

O sepultamento acontece nesta quinta-feira às 17 horas no Cemitério Municipal de Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/01/2019 às 09:38

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É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Juvenil Ramos de Brito, ocorrido nesta quarta-feira (2).

Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861. O sepultamento acontece hoje (3), às 17 horas no Cemitério Municipal de Aquidauana.

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Desejamos à família e amigos do senhor Juvenil os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

Aos que compareceram, a família enlutada agradece.

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