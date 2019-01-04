Morre ícone aquidauanense de rádio, o comunicador Áureo da Silva

Natural de Corumbá, o radialista era bastante querido pelos aquidauanenses e anastacianos que desfrutavam de sua amizade e admiravam o trabalho profissional do comunicador. Áureo faleceu em consequências de complicações, após sofrer um AVC ocorrido no último dia 24 de dezembro. Medicado inicialmente em Anastácio, foi transferido para o Hospital Regional de Campo Grande, mas não resistiu.

Faleceu na madrugada desta sexta-feira (4) aos 59 anos, o radialista da Difusora de Aquidauana, Áureo da Silva, em Campo Grande. Áureo é considerado um dos grandes nomes da rádio aquidauanense e apresentava o programa 'Alvorada Pantaneira" de segunda a sábado, das 4h às 6h30.

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Comunicador nato desde os 20 anos, atuou principalmente na Rádio Difusora, mas também trabalhou nas rádios Renascerá e Quero Quero, ambas comunitárias que tiveram suas atividades encerradas.

Áureo era um dos mais tradicionais radialistas do estado e trabalhava também como sonoplasta e discotecário.

Ele foi um grande incentivador da verdadeira música sertaneja. Criou o projeto Roda de Viola, ao vivo, nos bairros, distritos e aldeias de Aquidauana com transmissão ao vivo pela Difusora. O programa tinha por objetivo revelar novos talentos, como também oportunizar aos músicos locais um espaço de divulgação de seus trabalhos.

Nos grandes festivais sertanejos promovidos principalmente pelo Sindicato Rural de Aquidauana, Áureo foi sempre animador como também organizador e apresentador. Esses festivais marcaram a animação das Exposições Agropecuárias do Sindicato Rural de Aquidauana.

Ao lado das atividades no rádio, foi também comerciante de discos vinil e também de fita cassete onde montou um verdadeiro estúdio de gravações.Trabalhou como fotógrafo, prestando serviços em todos os acontecimentos sociais e esportivos principalmente em Anastácio e Aquidauana. Sempre residiu em Anastácio onde tinha um grande círculo de amizades.

Ainda como comerciante, possuía há anos o “Bar Risca Faca” localizado na Avenida Manoel Murtinho no Bairro Campanário, hoje mais conhecido como “Bar do Áureo” que servia bebidas gelada e ainda caldos de piranha, mocotó e pucheiro com muita pimenta. Tinha uma freguesia tradicional pois o Bar do Áureo era um ponto de referência em Anastácio.

Informações sobre o velório

O corpo do radialista deverá chegar hoje à tarde, e será velado na residência de sua mãe, em Anastácio, nas proximidades da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Aos familiares, a equipe do jornal O Pantaneiro presta as nossas condolências e a nossa tristeza pelo falecimento do grande comunicador Áureo da Silva. Com certeza o rádio de Aquidauana e Anastácio estão mais empobrecidos.

*Matéria atualizada às 11h39 para acréscimo de informações.