Aos 19 anos, filha do vice-prefeito de Rio Brilhante morre após mal súbito

Fatalidade
Ela é filha de Márcio Belone (PSDB), vice-prefeito de Rio Brilhante
Morreu na tarde desta quinta-feira (3) Ana Gabriela Alves Belone de 19 anos. Gabi como era conhecida era filha do vice prefeito de Rio Brilhante Márcio Belone e da professora Patricia.
De acordo com o jornal Rio Brilhante em Tempo Real, Gabi passou mal na casa de familiares na cidade de Parapuã, São Paulo, foi levada a um hospital, mas não resistiu. Ainda não ha confirmação da causa da morte.
Ela era universitária do curso de Direito em Dourados e estagiava no Ministério Público Estadual em Rio Brilhante onde morava com a família.
Seu corpo será velado e sepultado na cidade paulista de Parapuã-SP. Como parte dos familiares residem em Parapuã o corpo será velado e sepultado às 17h desta sexta-feira (4) na cidade.
Nas redes sociais já são inúmeros amigos lamentando o fato da morte prematura de Ana Gabriela. O prefeito de Rio Brilhante, Donato Lopes da Silva divulgou nota em sua página pessoal no Facebook lamentando a morte de Ana Gabriela. A assessoria de imprensa da prefeitura informou que Donato e a primeira-dama Iraci, se deslocam até Parapuã nas primeiras horas desta sexta-feira para acompanhar as despedidas à jovem.
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