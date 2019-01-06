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Luto em Anastácio

Falece de infarto a professora de educação especial da Reme, Lucilene Salles

Amigos e familiares se despedem da pedagoga que atuava na educação infantil do município

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/01/2019 às 10:54

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Sorridente, Lucilene deixará saudades

Faleceu neste sábado (5) à noite, a professora de educação especial da REME de Anastácio, Lucilene Vieira Salles, aos 41 anos de idade. A pedagoga pós-graduada em educação especial já atuou na Escola Irene Cicalise e atualmente lecionava como professora apoio para crianças de primeiro ao quinto ano da Escola Roberto Scaff.

Ontem, por volta das 20 horas, Lucilene passou mal em casa e não resistiu ao infarto que sofreu. Seu corpo foi velado na Pax de Anastácio e segue agora às 10 horas para o sepultamento no Cemitério Municipal.

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Homenagens – amigos e colegas de Luciele se despediram emocionados pelas redes sociais. Para Emerson Bandeira Bastos, historiador e amigo da pedagoga, ela era uma pessoa extrovertida e amável.

“Ela amava estar com os amigos, uma pessoa super pra cima. Sentiremos muitas saudades”, afirmou. A diretora Eliane Carpejani, da escola na qual trabalhava, Roberto Scaff, também prestou homenagens em nome da instituição. A equipe do jornal O Pantaneiro deseja à família e amigos de Lucilene os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

 

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