Falece de infarto a professora de educação especial da Reme, Lucilene Salles

Sorridente, Lucilene deixará saudades

Faleceu neste sábado (5) à noite, a professora de educação especial da REME de Anastácio, Lucilene Vieira Salles, aos 41 anos de idade. A pedagoga pós-graduada em educação especial já atuou na Escola Irene Cicalise e atualmente lecionava como professora apoio para crianças de primeiro ao quinto ano da Escola Roberto Scaff.

Ontem, por volta das 20 horas, Lucilene passou mal em casa e não resistiu ao infarto que sofreu. Seu corpo foi velado na Pax de Anastácio e segue agora às 10 horas para o sepultamento no Cemitério Municipal.