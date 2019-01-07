Nota de Falecimento de José Maria Alves dos Santos

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de José Maria Alves dos Santos, ocorrido neste domingo (6).

Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861. O sepultamento acontece hoje (7), às 16 horas no Cemitério do Distrito de Camisão.