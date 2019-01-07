Nota de Falecimento de José Maria Alves dos Santos

Nota de Falecimento
O sepultamento acontece nesta segunda-feira às 16 horas no Cemitério do Distrito de Camisão
É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de José Maria Alves dos Santos, ocorrido neste domingo (6).
Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861. O sepultamento acontece hoje (7), às 16 horas no Cemitério do Distrito de Camisão.
Desejamos à família e amigos do senhor José os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Aos que compareceram, a família enlutada agradece.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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