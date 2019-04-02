Após complicações de cirurgia de apendicite, falece o dentista Renato Alves

Nota de Falecimento
O profissional trabalhava havia mais de 10 anos na Pax Universal de Aquidauana e Anastácio
Faleceu na tarde desta segunda-feira (1º), por volta das 15 horas, o dentista Renato Alves. Ele tinha 46 anos. O profissional, natural de Campo Grande, realizava atendimentos em Aquidauana e Anastácio pela Pax Universal há mais de 10 anos.
De acordo com funcionários da empresa. Dr. Renato era sempre sorridente, estava sempre feliz. “Nós ainda não estamos acreditando”, afirmou Lairce, da Pax de Anastácio.
Informações preliminares indicam que o dentista havia feito uma cirurgia de apendicite e sofreu complicações após o procedimento. Ele retomou as atividades antes de completar um mês da cirurgia, passou mal e não resistiu.
Velório e sepultamento
Renato Alves está sendo velado em Campo Grande, no Jardim das Palmeiras, localizado na Avenida Tamandaré, n. 6934. O sepultamento acontece logo mais, às 10 horas desta terça-feira (2).
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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