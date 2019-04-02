Após complicações de cirurgia de apendicite, falece o dentista Renato Alves

Faleceu na tarde desta segunda-feira (1º), por volta das 15 horas, o dentista Renato Alves. Ele tinha 46 anos. O profissional, natural de Campo Grande, realizava atendimentos em Aquidauana e Anastácio pela Pax Universal há mais de 10 anos.

De acordo com funcionários da empresa. Dr. Renato era sempre sorridente, estava sempre feliz. “Nós ainda não estamos acreditando”, afirmou Lairce, da Pax de Anastácio.