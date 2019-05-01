Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:44

Buscar

Últimas notícias
X

Nota de Falecimento

Jovem não resiste a quadro grave de pneumonia e falece em Aquidauana

Danilo Alvarenga Romeu tinha 33 anos e deixa esposa e um filhinho de 5 anos

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2019 às 09:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nesta terça-feira (30), Danilo Alvarenga Romeu, de 33 anos, não resistiu a um quadro agudo de pneumonia e faleceu em Aquidauana. O jovem deixa a esposa, Mikaele Gonçalves e o filho Darlan Gonçalves Romeu, de apenas 5 anos. Seu corpo foi velado na Pax Universal e seputado na manhã desta quarta-feira (1º) no cemitério da cidade.

De acordo com Cleriton, primo de Danilo, o rapaz já tinha um histórico de doenças no coração ainda quando muito jovem. Segundo o familiar, o rapaz, que atualmente trabalhava com carro de som volante também teria outros problemas desde à época em que serviu ao Exército. “Ele já teve água nos pulmões, então o estado de saúde, como gripes e bronquites inspirava cuidados”, explicou.

Leia Também

• Nota de falecimento de Joaquim Fernandes da Silva

• Nota de Falecimento de José Maria Alves dos Santos

• Nota de Falecimento de Juvenil Ramos de Brito

Ainda segundo Cleriton, a família se encontrou durante o feriado de Páscoa. “Danilo estava tossindo um pouco, mas todos achamos que era um resfriado. Acredito que ele tenha demorado a procurar o atendimento médico, porque era uma pessoa muito reservada e tranquila, não dava sinais de que estava doente”, contou.

O rapaz procurou o atendimento, mas teria sofrido uma parada cardíaca durante o tratamento. Ainda segundo o relato do primo, por conta dos problemas de coração que apresentava desde muito cedo, Danilo não resistiu e faleceu.

A equipe do jornal O Pantaneiro presta suas condolências à família neste momento de difícil perda.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Nota de Falecimento

Severino Adolfo Silva morre por coronavírus após 13 dias internado em Aquidauana

Nota de Falecimento

Hamilton Oliveira do Canto morre aos 53 anos vítima de coronavírus na Bahia

Nota de Falecimento

Morreu o engenheiro Douglas de Castro

Nota de Falecimento

Maria Saturnina Dias Negrão, a dona Cota, falece em Campo Grande

Publicidade

Nota de Falecimento

Alice Quirino falece aos 31 anos após parada cardiorrespiratória

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo