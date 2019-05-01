Jovem não resiste a quadro grave de pneumonia e falece em Aquidauana

Nesta terça-feira (30), Danilo Alvarenga Romeu, de 33 anos, não resistiu a um quadro agudo de pneumonia e faleceu em Aquidauana. O jovem deixa a esposa, Mikaele Gonçalves e o filho Darlan Gonçalves Romeu, de apenas 5 anos. Seu corpo foi velado na Pax Universal e seputado na manhã desta quarta-feira (1º) no cemitério da cidade.

De acordo com Cleriton, primo de Danilo, o rapaz já tinha um histórico de doenças no coração ainda quando muito jovem. Segundo o familiar, o rapaz, que atualmente trabalhava com carro de som volante também teria outros problemas desde à época em que serviu ao Exército. “Ele já teve água nos pulmões, então o estado de saúde, como gripes e bronquites inspirava cuidados”, explicou.