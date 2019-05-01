Jovem não resiste a quadro grave de pneumonia e falece em Aquidauana

Nota de Falecimento
Danilo Alvarenga Romeu tinha 33 anos e deixa esposa e um filhinho de 5 anos
Nesta terça-feira (30), Danilo Alvarenga Romeu, de 33 anos, não resistiu a um quadro agudo de pneumonia e faleceu em Aquidauana. O jovem deixa a esposa, Mikaele Gonçalves e o filho Darlan Gonçalves Romeu, de apenas 5 anos. Seu corpo foi velado na Pax Universal e seputado na manhã desta quarta-feira (1º) no cemitério da cidade.
De acordo com Cleriton, primo de Danilo, o rapaz já tinha um histórico de doenças no coração ainda quando muito jovem. Segundo o familiar, o rapaz, que atualmente trabalhava com carro de som volante também teria outros problemas desde à época em que serviu ao Exército. “Ele já teve água nos pulmões, então o estado de saúde, como gripes e bronquites inspirava cuidados”, explicou.
Ainda segundo Cleriton, a família se encontrou durante o feriado de Páscoa. “Danilo estava tossindo um pouco, mas todos achamos que era um resfriado. Acredito que ele tenha demorado a procurar o atendimento médico, porque era uma pessoa muito reservada e tranquila, não dava sinais de que estava doente”, contou.
O rapaz procurou o atendimento, mas teria sofrido uma parada cardíaca durante o tratamento. Ainda segundo o relato do primo, por conta dos problemas de coração que apresentava desde muito cedo, Danilo não resistiu e faleceu.
A equipe do jornal O Pantaneiro presta suas condolências à família neste momento de difícil perda.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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