Dinheiro de paciente desaparece dentro do quarto do Hospital Regional de Aquidauana

Um caso de furto dentro do Hospital Regional de Aquidauana, alvo de denúncia na 1ª Delegacia de Polícia, está cercado de mistério. De acordo com depoimentos, uma quantia de R$ 450,00 teria desaparecido da carteira de um paciente de 60 anos de idade.

Segundo consta, na tarde de quarta-feira (17) o paciente estava sem seu cuidador, quando uma enfermeira pegou sua carteira, perguntando se havia dinheiro. Diante da resposta afirmativa, ela contou o dinheiro e disse que o hospital não seria responsável, caso o mesmo sumisse.

No período da noite, o paciente percebeu que o dinheiro havia sumido, fato que foi comunicado ao seu companheiro no dia seguinte. A informação foi reproduzida a enfermeira de serviço. Um paciente internado no mesmo quarto relatou que a única pessoa que teve acesso ao quarto foi justo a enfermeira que, no dia anterior, contou o dinheiro e alertou que o Hospital não seria responsabilizado, em caso de sumiço.

Para completar o mistério, uma mulher ligou ao Hospital, identificando-se como Rose, dizendo que tudo estava resolvido. O dinheiro desaparecido estaria com familiares do paciente. O paciente, por seu turno, disse não conhecer nenhuma Rose e que o único que tem parentesco com ele é o seu cuidador.