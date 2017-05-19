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Furto

Dinheiro de paciente desaparece dentro do quarto do Hospital Regional de Aquidauana

Valor teria sido retirado da carteira de um idoso de 60 anos que estava internado, registrou a polícia

Vivaldo

Publicado em 19/05/2017 às 06:12

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Um caso de furto dentro do Hospital Regional de Aquidauana, alvo de denúncia na 1ª Delegacia de Polícia, está cercado de mistério. De acordo com depoimentos, uma quantia de R$ 450,00 teria desaparecido da carteira de um paciente de 60 anos de idade.

Segundo consta, na tarde de quarta-feira (17) o paciente estava sem seu cuidador, quando uma enfermeira pegou sua carteira, perguntando se havia dinheiro. Diante da resposta afirmativa, ela contou o dinheiro e disse que o hospital não seria responsável, caso o mesmo sumisse.

No período da noite, o paciente percebeu que o dinheiro havia sumido, fato que foi comunicado ao seu companheiro no dia seguinte. A informação foi reproduzida a enfermeira de serviço. Um paciente internado no mesmo quarto relatou que a única pessoa que teve acesso ao quarto foi justo a enfermeira que, no dia anterior, contou o dinheiro e alertou que o Hospital não seria responsabilizado, em caso de sumiço.

Para completar o mistério, uma mulher ligou ao Hospital, identificando-se como Rose, dizendo que tudo estava resolvido. O dinheiro desaparecido estaria com familiares do paciente. O paciente, por seu turno, disse não conhecer nenhuma Rose e que o único que tem parentesco com ele é o seu cuidador. 

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