Duas mulheres são lesadas com gastos não autorizados em contas bancárias

Policial
Compras irregulares foram feitas com cartão de crédito no Rio de Janeiro e nos EUA
Duas mulheres de Campo Grande tiveram uma surpresa desagradável nesta sexta-feira (19) ao conferirem a movimentação de conta e cartão de crédito. Elas se depararam com descontos de gastos não efetuados, nos Estados de Tocantins e Rio de Janeiro.
Segundo boletim de ocorrência, Karinny Silva Costa, 23, alega que R$ 440,34 foram descontados em sua conta do Banco do Brasil por pagamento de serviço no Detran do Estado de Tocantins, sem a sua autorização.
Já Sinara Ferreira de Carvalho, 33, ao acessar a fatura de seu cartão de crédito, descobriu que despesas foram feitas nas cidades de Niteroi, Itabora e São Gonçalo, todas no Rio de Janeiro, em 19 compras. “Nunca estive nessas cidades e jamais emprestei meu cartão de crédito”, disse, em depoimento.
Segundo especialistas nesta modalidade de crime, uma das providencias que as vítimas devem fazer, de imediato, é registrar um Boletim de Ocorrência. Em seguida, ligar para a operadora, solicitando bloqueio, no caso de cartão.
“Essa prática está sendo cada vez mais comum”, destaca Valter Borges, que lida com vendas, casado com a aquidauanense Meire Borges, ouvido pelo O Pantaneiro. Ele alerta para o perigo do uso de dados pessoais, especialmente os bancários, em serviços oferecidos pela internet.
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Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
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Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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