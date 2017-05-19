Duas mulheres são lesadas com gastos não autorizados em contas bancárias

Duas mulheres de Campo Grande tiveram uma surpresa desagradável nesta sexta-feira (19) ao conferirem a movimentação de conta e cartão de crédito. Elas se depararam com descontos de gastos não efetuados, nos Estados de Tocantins e Rio de Janeiro.

Segundo boletim de ocorrência, Karinny Silva Costa, 23, alega que R$ 440,34 foram descontados em sua conta do Banco do Brasil por pagamento de serviço no Detran do Estado de Tocantins, sem a sua autorização.

Já Sinara Ferreira de Carvalho, 33, ao acessar a fatura de seu cartão de crédito, descobriu que despesas foram feitas nas cidades de Niteroi, Itabora e São Gonçalo, todas no Rio de Janeiro, em 19 compras. “Nunca estive nessas cidades e jamais emprestei meu cartão de crédito”, disse, em depoimento.

Segundo especialistas nesta modalidade de crime, uma das providencias que as vítimas devem fazer, de imediato, é registrar um Boletim de Ocorrência. Em seguida, ligar para a operadora, solicitando bloqueio, no caso de cartão.

“Essa prática está sendo cada vez mais comum”, destaca Valter Borges, que lida com vendas, casado com a aquidauanense Meire Borges, ouvido pelo O Pantaneiro. Ele alerta para o perigo do uso de dados pessoais, especialmente os bancários, em serviços oferecidos pela internet.