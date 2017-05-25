Operação da PM resulta na prisão de três homens e apreensão de armas

O 7º Batalhão PM iniciou hoje (25) a uma nova Operação Policial Militar para o combate à criminalidade em nossa região. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, a ordem é abordar o maior número de pessoas em atitudes suspeita e redobrar a atenção em locais que possam ser alvo de ataques de criminosos. Na manhã desta quinta-feira, a Equipe Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) e a Agência Local de Inteligência apreenderam quatro armas de fogo, de uma só vez.

As apreensões foram possíveis a partir de uma informação recebida da Agência Local de Inteligência do 7º BPM, sobre uma pessoa que mora na zona rural de Aquidauana, que estava sendo procurada pela justiça. A equipe de Inteligência há dias estava monitorando o homem e o local onde ele se encontrava. Ao chegar a casa situada às margens da BR-419, o homem foi encontrado pelos policiais militares, portando em sua cintura, um revólver calibre .38 com diversas munições.

No momento da abordagem, outro homem que também estava no local também foi revistado. De acordo com a polícia, ao ser questionado se havia outras armas no local: “Sim”. Segundo ele, na residência onde mora (ali mesmo nas proximidades), estavam guardadas mais três armas, e que duas delas ele estava guardando para outros amigos.

No local indicado, os policiais encontraram dois revólveres calibre .38 e um revólver calibre .32 e dezenas de munições. Três homens de 36, 38 e 44 anos, foram presos durante a operação e encaminhados à Delegacia de Polícia de Aquidauana.