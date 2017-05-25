Polícia recuperou motor furtado antes que vítima registrasse queixa

Rápida ação
Objeto estava escondido perto de uma bomba de água da Sanesul
Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito recuperaram hoje (25) um motor de popa furtado, antes que a vítima realizasse a queixa. A equipe realizava fiscalização à margem do rio Miranda e percebeu nas proximidades da bomba de captação de água da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), um objeto coberto com galhos e folhas, à margem do rio.
O objeto tratava-se de um motor de popa marca Yamaha de 15HP, que foi levado ao quartel da PMA. Ao averiguar junto à delegacia de Polícia Civil de Bonito e no sistema de registros de crimes do Estado não foi verificada nenhuma queixa. Pouco tempo depois, apareceu no quartel o proprietário do motor, com a devida nota fiscal. Ele informou que o objeto teria sido furtado do seu barco e que ainda não havia dado queixa, devido a distância da delegacia em Bonito. O motor foi então devolvido.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS