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Polícia recuperou motor furtado antes que vítima registrasse queixa

Objeto estava escondido perto de uma bomba de água da Sanesul

Renan Nucci

Publicado em 25/05/2017 às 15:03

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Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito recuperaram hoje (25) um motor de popa furtado, antes que a vítima realizasse a queixa. A equipe realizava fiscalização à margem do rio Miranda e percebeu nas proximidades da bomba de captação de água da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), um objeto coberto com galhos e folhas, à margem do rio.

O objeto tratava-se de um motor de popa marca Yamaha de 15HP, que foi levado ao quartel da PMA. Ao averiguar junto à delegacia de Polícia Civil de Bonito e no sistema de registros de crimes do Estado não foi verificada nenhuma queixa. Pouco tempo depois, apareceu no quartel o proprietário do motor, com a devida nota fiscal. Ele informou que o objeto teria sido furtado do seu barco e que ainda não havia dado queixa, devido a distância da delegacia em Bonito. O motor foi então devolvido.

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