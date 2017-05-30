Polícia prende ladrões da Loja Maçônica Cruzeiro do Sul em Miranda

A Polícia Civil apreendeu quatro adolescentes e prendeu dois maiores, autores de um furto na Loja Maçônica Cruzeiro do Sul em Miranda, ocorrido no dia 27 de maio. Após a identificação dos autores, os objetos levados foram recuperados e devolvidos.

Conforme boletim de ocorrência, os autores arrombaram, vasculharam todo o local, e antes de sair, ainda picharam uma das paredes internas do estabelecimento.

De acordo com a assessoria, os policiais iniciaram diligências, e em menos de 24h, conseguiram identificar e recuperar todos os objetos furtados. Foram apreendidos, no dia 28 de maio, quatro adolescentes com idades entre 14 a 17 anos, e presos em flagrante Vinicius Roberto Rodrigues de Oliveira (18) e Lucas Guimaraes Tomicha (20).