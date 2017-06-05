Acidente entre carro e camionete mata bombeiro e sogra na BR-262

O militar do Corpo de Bombeiros Luiz Antônio Souza, 44 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira, na BR-262. Ele sofreu politraumatismo e chegou a ser socorrido pelo helicóptero da Polícia Militar, mas morreu logo depois. A sogra dele, não identificada, morreu no local da batida. Outras seis pessoas se feriram.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio seguia com a sogra e mais três pessoas em um HB20 para Três Lagoas, onde é lotado, quando houve colisão frontal com uma L200 Triton perto do município de Ribas do Rio Pardo. A camionete, segundo a PRF, tentou fazer uma ultrapassagem e acabou provocando o acidente. Não houve tempo de desvio.



A sogra de Antônio chegou a ser retirada do veículo por outras pessoas, mas não resistiu e morreu antes mesmo da chegada co Corpo de Bombeiros. Antônio foi resgatado pelo helicóptero e encaminhado em estado grave para a Capital, mas também morreu. As outras pessoas, incluindo as três da camionete, foram levadas para Ribas, fora de risco.