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Diretor de escola é esfaqueado por aluno em Naviraí

O professor e o estudante teriam discutido dentro da escola antes da agressão

Flavio Brito

Publicado em 07/06/2017 às 09:53

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O diretor da escola estadual Antônio Fernandes, em Naviraí, foi esfaqueado por um estudante no início da noite desta terça-feira (6). O professor recebeu três golpes nas costas, de acordo com as informações do site Sul News. O diretor foi ferido pelo adolescente, por volta de 18h40.

Segundo as informações divulgadas pelo site, os dois tiveram uma discussão dentro da escola. Testemunhas disseram que o jovem estava nos fundos da quadra da escola, quando o professor chamou a sua atenção. O motivo da discussão não foi confirmado pelo veículo da região sul do Estado. 
 
O adolescente teria pegado uma faca que estava na mochila e esfaqueou o diretor da escola. O jovem fugiu do local pulando o muro. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência.

O professor foi levado para a Santa Casa de Naviraí e teve de passar por uma cirurgia. Após ser medicado, os médicos disseram que ele não corre risco de morte. O adolescente ainda não foi encontrado pela polícia. 

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