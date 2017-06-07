Diretor de escola é esfaqueado por aluno em Naviraí

O diretor da escola estadual Antônio Fernandes, em Naviraí, foi esfaqueado por um estudante no início da noite desta terça-feira (6). O professor recebeu três golpes nas costas, de acordo com as informações do site Sul News. O diretor foi ferido pelo adolescente, por volta de 18h40.

Segundo as informações divulgadas pelo site, os dois tiveram uma discussão dentro da escola. Testemunhas disseram que o jovem estava nos fundos da quadra da escola, quando o professor chamou a sua atenção. O motivo da discussão não foi confirmado pelo veículo da região sul do Estado.



O adolescente teria pegado uma faca que estava na mochila e esfaqueou o diretor da escola. O jovem fugiu do local pulando o muro. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência.

O professor foi levado para a Santa Casa de Naviraí e teve de passar por uma cirurgia. Após ser medicado, os médicos disseram que ele não corre risco de morte. O adolescente ainda não foi encontrado pela polícia.