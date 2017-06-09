Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 06:08

Buscar

Últimas notícias
X

Investigaçao

Laudo da morte de homem encontrado no rio Aquidauana fica pronto em 10 dias

Vítima foi encontrada boiando preso em petrechos de pesca na manhã desta sexta-feira; suspeita é de que se afogou enquanto pescava

Flavio Brito

Publicado em 09/06/2017 às 10:48

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1497020423
1497020391
1497020390
1497020421

O laudo da perícia que vai determinar a morte do homem foi encontrado boiando no Rio Aquidauana na manhã desta sexta-feira (9), vai demorar até 10 dias para ficar pronto. Ele estava sem nenhum documento de identificação. 

Ele foi resgatado na altura do posto Taquaruçu – a cerca de 1 km da ponte. As equipes do corpo de Bombeiros calculam que ele tenha pelo menos 50 anos de idade. As equipes foram avisadas por moradores de uma vila de pescadores que fica na região onde a vítima foi encontrada.

Leia Também

• Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Aquidauana

O corpo estava na margem esquerda do rio Aquidauana, próximo a antiga bomba da Sanesul –  a cerca de 300 metros do porto do Soldado. A identificação do corpo ainda depende de investigação, por enquanto não há registro de desaparecidos.  

O corpo foi encontrado preso pela perna em um anzol de galha e, pela experiência das equipes neste tipo de resgate, ele pode ter se afogado há dois dias, mas a confirmação depende do trabalho da perícia. 

A suspeita inicial é a de que ele tenha se afogado enquanto pescava na região. O rapaz usava roupas de frio no momento do possível afogamento. As equipes da Polícia Civil foram até a prainha de Anastácio, local onde o corpo foi retirado da água. A empresa funerária também foi chamada. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo