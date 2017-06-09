Laudo da morte de homem encontrado no rio Aquidauana fica pronto em 10 dias

Ele foi resgatado na altura do posto Taquaruçu – a cerca de 1 km da ponte. As equipes do corpo de Bombeiros calculam que ele tenha pelo menos 50 anos de idade. As equipes foram avisadas por moradores de uma vila de pescadores que fica na região onde a vítima foi encontrada.

O laudo da perícia que vai determinar a morte do homem foi encontrado boiando no Rio Aquidauana na manhã desta sexta-feira (9), vai demorar até 10 dias para ficar pronto. Ele estava sem nenhum documento de identificação.

O corpo estava na margem esquerda do rio Aquidauana, próximo a antiga bomba da Sanesul – a cerca de 300 metros do porto do Soldado. A identificação do corpo ainda depende de investigação, por enquanto não há registro de desaparecidos.

O corpo foi encontrado preso pela perna em um anzol de galha e, pela experiência das equipes neste tipo de resgate, ele pode ter se afogado há dois dias, mas a confirmação depende do trabalho da perícia.

A suspeita inicial é a de que ele tenha se afogado enquanto pescava na região. O rapaz usava roupas de frio no momento do possível afogamento. As equipes da Polícia Civil foram até a prainha de Anastácio, local onde o corpo foi retirado da água. A empresa funerária também foi chamada.