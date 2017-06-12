DOF recupera veículo furtado transportando mais de 800 quilos de droga na fronteira

Policial
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na tarde deste domingo (11), por volta das 14h30, um veículo Fiat Strada com registro de roubo/furto em Goiânia, GO. A ação ocorreu durante as abordagens do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-156.
O condutor disse que foi avisado por um homem em uma motocicleta sobre a presença da Polícia na rodovia. Durante a entrevista o condutor da motocicleta foi abordado e os dois homens presos por tráfico de drogas. O entorpecente seguia de Amambai para Campo Grande e totalizou 805 quilos de uma substância esverdeada, aparentando ser maconha.
Os homens, o veículo e o entorpecente foram entregues na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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