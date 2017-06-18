Policial civil aposentado morre após ser espancado durante roubo em MS

Violência
Polícia trabalha com a hipótese de que a vítima tenha sido agredida por ladrões, já que o automóvel HB-20 não estava na garagem
Morreu ontem o policial civil aposentado Jaime Ferreira Neves, 74 anos, vítima de espancamento durante roubo de veículo. O crime aconteceu na tarde de sexta-feira, na chácara onde a vítima residia com a esposa, no município de Ivinhema. Deste então ele estava internado em estado grave no hospital da cidade.
Ele foi encontrado ferido, pela esposa, em um dos quartos do imóvel, no Bairro Ecopark. Ela não conseguiu entrar no local porque a porta estava trancada, mas conseguiu chave reserva e entrou, encontrando marido ensanguentado. O policial foi socorrido , mas não resistiu. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a vítima tenha sido agredida por ladrões, já que o automóvel HB-20 não estava na garagem.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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