Vítima de 41 anos é encontrada com um tiro na cabeça em rodovia

Policial
PRF foi chamada para atender acidente trânsito na BR-417, em Nioaque, e se deparou com tentativa de homicídio
Uma tentativa de homicídio foi registrada neste fim de semana em na BR-419, em Nioaque, na noite de sábado (24). A vítima foi encontrada pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) caída com a motocicleta sobre a perna esquerda. Inicialmente, a PRF foi chamada para atender um acidente de trânsito.
A vítima identificada como Rozimar Moreira de Faria, de 41 anos, chegou a ser trazida para Aquidauana, mas a gravidade do ferimento exigiu que fosse feita a transferência para Campo Grande.
Os médicos constataram que se tratava de um tiro na cabeça. No momento do atendimento, Rozimar respirava, mas estava inconsciente. O caso está sendo investigado e ninguém foi preso.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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