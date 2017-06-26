Vítima de 41 anos é encontrada com um tiro na cabeça em rodovia

Uma tentativa de homicídio foi registrada neste fim de semana em na BR-419, em Nioaque, na noite de sábado (24). A vítima foi encontrada pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) caída com a motocicleta sobre a perna esquerda. Inicialmente, a PRF foi chamada para atender um acidente de trânsito.

A vítima identificada como Rozimar Moreira de Faria, de 41 anos, chegou a ser trazida para Aquidauana, mas a gravidade do ferimento exigiu que fosse feita a transferência para Campo Grande.

Os médicos constataram que se tratava de um tiro na cabeça. No momento do atendimento, Rozimar respirava, mas estava inconsciente. O caso está sendo investigado e ninguém foi preso.