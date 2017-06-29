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Mecânico que morreu carbonizado em Sidrolândia era pai de cinco filhos

Gildo Aparecido Dias de Almeida se envolveu em acidente ontem na MS-162, o carro pegou fogo depois de bater em uma árvore

Flavio Brito

Publicado em 29/06/2017 às 08:55

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Gildo Aparecido Dias de Almeida, que morreu carbonizado ontem em um acidente de trânsito, era mecânico e deixou cinco filhos, segundo informações publicadas pelo site Campo Grande News. Ele voltava de uma visita a seu pai quando perdeu o controle da direção e bateu em duas árvores, em Sidrolândia.

O acidente aconteceu por volta do meio-dia na MS-162, trecho entre o distrito de Quebra Coco e o município de Dois Irmãos do Buriti. Segundo informações do site Região News, as hipóteses são de que Gildo pode ter dormido ao volante ou que ele tenha passado mal. 

Segundo informações da família, Gildo morava em uma cidade no interior de São Paulo e trabalhava em uma oficina. Ele teria ido a Dois Irmãos do Buriti para visitar seu pai e seguia para Sidrolândia. Ele decidido voltar para pegar um galão que encheu de gasolina para socorrer um amigo parado na estrada.

O Corpo de Bombeiros de Sidrolândia atendeu o acidente, mas, ao chegar no local, as chamas já tinham tomado conta do carro e não houve tempo de salvar o motorista. O documento de Gildo estava dentro do veículo.

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