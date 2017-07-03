Homem ameaça vizinho e acaba preso por posse ilegal de arma na zona rural

Um homem de 54 anos foi detido por porte ilegal de arma de fogo em uma propriedade rural localizada na Estrada do Pequi, em Aquidauana. Ele foi denunciado pelo vizinho depois de um desentendimento entre os dois.

O autor da denúncia disse que o homem preso foi até a sua residência, visivelmente embriagado, e começou a ameaçá-lo. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o vizinho percebeu a arma em virtude do volume sob a camisa.

Depois do registro do boletim de ocorrência, os policiais foram até a residência indicada. O dono da casa negou que tivesse uma arma no local e autorizou a entrada dos policiais. A espingarda calibre .36 estava escondida debaixo do colchão.