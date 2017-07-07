A partir de MS, dupla atravessaria o país para levar maconha ao PE

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na manhã de sexta-feira (7) por volta das 5h30, dois homens residentes na cidade de Caruaru, no Pernambuco, por Tráfico de Drogas. A prisão ocorreu durante abordagens do policiamento para fiscalização na rodovia MS-164.



Durante buscas na carroceria do caminhão foi localizado o fundo falso com vários tabletes de maconha, com peso total de 1266,6 quilos. O condutor disse que levaria o entorpecente até Caruaru. Durante checagens de placas e agregados do caminhão constatou-se adulteração dos sinais de identificação (chassi e motor). A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.