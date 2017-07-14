Bar e casa de shows na avenida Pantaneta é arrombada por ladrões

Um bar e casa de shows localizada na avenida Pantaneta, em Aquidauanda, foi invadida na madrugada desta quinta-feira (13). De acordo com o boletim de ocorrência, o estabelecimento foi invadido por volta da 1h30. O proprietário só percebeu o furto na manhã seguinte, quando foi até o local.

O empresário contou aos policiais que a porta dos fundos foi arrombada e interior do bar foi bagunçado. Ele só pode perceber que carteiras de cigarro foram furtadas, mas preferiu não conferir ou mexer em nada para não prejudicar o trabalho da perícia. O caso foi registrado na manhã de ontem, na 1ª DP de Aquidauana.