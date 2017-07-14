Bar e casa de shows na avenida Pantaneta é arrombada por ladrões

Policial
Furto ocorreu por volta das 1h30 desta quinta-feira e carteiras de cigarro foram levadas
Um bar e casa de shows localizada na avenida Pantaneta, em Aquidauanda, foi invadida na madrugada desta quinta-feira (13). De acordo com o boletim de ocorrência, o estabelecimento foi invadido por volta da 1h30. O proprietário só percebeu o furto na manhã seguinte, quando foi até o local.
O empresário contou aos policiais que a porta dos fundos foi arrombada e interior do bar foi bagunçado. Ele só pode perceber que carteiras de cigarro foram furtadas, mas preferiu não conferir ou mexer em nada para não prejudicar o trabalho da perícia. O caso foi registrado na manhã de ontem, na 1ª DP de Aquidauana.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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