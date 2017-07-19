Polícia civil recupera arma utilizada em tentativa de homicídio

Investigação
Jovem preso tentou atirar em outro homem que estava em uma conveniência de Anastácio
Nesta quarta-feira (19), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Anastácio, realizou a apreensão da arma de fogo utilizada por J.R.S.O.B na tentativa de homicídio ocorrida no dia 9 de julho em frente a uma conveniência localizada nas proximidades da prefeitura de Anastácio.
Com o início das investigações, informações foram levantadas, testemunhas identificadas e a prisão temporária do autor foi representada pela autoridade policial e decretada pelo Poder Judiciário. De acordo com a Polícia Civil, após a localização e prisão do autor, novas informações surgiram e levaram à apreensão da arma de fogo – uma garrucha, de calibre aparente 32.
Ao ser interrogado, contudo, o autor negou haver efetuado disparos de arma de fogo, alegando que apenas portava a garrucha, mesmo diante dos depoimentos das testemunhas afirmando o contrário. A arma apreendida será submetida a exame pericial e as investigações prosseguem.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS