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Polícia civil recupera arma utilizada em tentativa de homicídio

Jovem preso tentou atirar em outro homem que estava em uma conveniência de Anastácio

Flavio Brito

Publicado em 19/07/2017 às 13:39

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Nesta quarta-feira (19), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Anastácio, realizou a apreensão da arma de fogo utilizada por J.R.S.O.B na tentativa de homicídio ocorrida no dia 9 de julho em frente a uma conveniência localizada nas proximidades da prefeitura de Anastácio. 

Com o início das investigações, informações foram levantadas, testemunhas identificadas e a prisão temporária do autor foi representada pela autoridade policial e decretada pelo Poder Judiciário. De acordo com a Polícia Civil, após a localização e prisão do autor, novas informações surgiram e levaram à apreensão da arma de fogo – uma garrucha, de calibre aparente 32. 

Ao ser interrogado, contudo, o autor negou haver efetuado disparos de arma de fogo, alegando que apenas portava a garrucha, mesmo diante dos depoimentos das testemunhas afirmando o contrário. A arma apreendida será submetida a exame pericial e as investigações prosseguem.

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