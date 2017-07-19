Polícia civil recupera arma utilizada em tentativa de homicídio

Nesta quarta-feira (19), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Anastácio, realizou a apreensão da arma de fogo utilizada por J.R.S.O.B na tentativa de homicídio ocorrida no dia 9 de julho em frente a uma conveniência localizada nas proximidades da prefeitura de Anastácio.

Com o início das investigações, informações foram levantadas, testemunhas identificadas e a prisão temporária do autor foi representada pela autoridade policial e decretada pelo Poder Judiciário. De acordo com a Polícia Civil, após a localização e prisão do autor, novas informações surgiram e levaram à apreensão da arma de fogo – uma garrucha, de calibre aparente 32.

Ao ser interrogado, contudo, o autor negou haver efetuado disparos de arma de fogo, alegando que apenas portava a garrucha, mesmo diante dos depoimentos das testemunhas afirmando o contrário. A arma apreendida será submetida a exame pericial e as investigações prosseguem.