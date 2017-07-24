Hóspedes são assaltados por três criminosos encapuzados no centro de Bonito

Três hóspedes, com idades de 52, 54 e 55 anos, foram assaltados por bandidos encapuzados enquanto estavam sentados em varanda de um hotel. O roubo aconteceu por volta das 22h de ontem, em estabelecimento localizado no centro de Bonito.

Segundo informações, as vítimas relataram para a polícia que estavam hospedados no hotel desde sexta-feira (21) e, no final da noite de ontem, estavam sentadas na varanda, quando foram surpreendidas e rendidas por três criminosos encapuzados.

Dois marginais ficaram na entrada da varanda, enquanto o comparsa, armado com faca, anunciou o crime e exigiu: “celular, relógio, dinheiro e carteira”. Eles subtraíram relógio, três aparelhos celulares, documento e R$ 250 em dinheiro. Em seguida, fugiram.

Vítimas acionaram a Polícia Militar, que fez ronda, mas não encontrou os criminosos. Funcionários do hotel informaram que o estabelecimento não dispõe de câmeras de segurança.