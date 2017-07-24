Hóspedes são assaltados por três criminosos encapuzados no centro de Bonito

Policial
Três hóspedes, com idades de 52, 54 e 55 anos, foram assaltados por bandidos encapuzados enquanto estavam sentados em varanda de um hotel. O roubo aconteceu por volta das 22h de ontem, em estabelecimento localizado no centro de Bonito.
Segundo informações, as vítimas relataram para a polícia que estavam hospedados no hotel desde sexta-feira (21) e, no final da noite de ontem, estavam sentadas na varanda, quando foram surpreendidas e rendidas por três criminosos encapuzados.
Dois marginais ficaram na entrada da varanda, enquanto o comparsa, armado com faca, anunciou o crime e exigiu: “celular, relógio, dinheiro e carteira”. Eles subtraíram relógio, três aparelhos celulares, documento e R$ 250 em dinheiro. Em seguida, fugiram.
Vítimas acionaram a Polícia Militar, que fez ronda, mas não encontrou os criminosos. Funcionários do hotel informaram que o estabelecimento não dispõe de câmeras de segurança.
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Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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