Jovem de 16 anos perde controle de moto e fica ferido em Anastácio

Adolescente fica ferido depois de perder o controle no túnel do Jardim Independência, em Anastácio, na manhã deste domingo (23). O Corpo de Bombeiros foi chamado às 7h20.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria do Corpo de Bombeiros, o jovem L. V. X., 16 anos, estava consciente, mas apresentava suspeita de fratura no joelho direito, um no supercílio direito e no queixo.

Segundo informações da vítima, ele perdeu o controle da moto e bateu na entrada do túnel. O jovem foi atendido pela equipe de resgate e salvamento e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana.