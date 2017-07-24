Jovem de 16 anos perde controle de moto e fica ferido em Anastácio

Policial
Acidente foi registrado no túnel do Jardim Independência na manhã deste domingo
Adolescente fica ferido depois de perder o controle no túnel do Jardim Independência, em Anastácio, na manhã deste domingo (23). O Corpo de Bombeiros foi chamado às 7h20.
De acordo com as informações divulgadas pela assessoria do Corpo de Bombeiros, o jovem L. V. X., 16 anos, estava consciente, mas apresentava suspeita de fratura no joelho direito, um no supercílio direito e no queixo.
Segundo informações da vítima, ele perdeu o controle da moto e bateu na entrada do túnel. O jovem foi atendido pela equipe de resgate e salvamento e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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