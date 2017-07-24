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Suspeito pela morte de Kauan atraía crianças oferecendo entre R$ 5 e R$ 20, afirma polícia

A previsão é de que nos próximos dias a família de Kauan preste depoimento a polícia

Rhobson ADM

Publicado em 24/07/2017 às 11:00

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O homem de 38 anos que está preso na carceragem da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente) oferecia de R$ 5 a R$ 20 para que crianças e adolescentes freqüentassem sua casa, a mesma que foi incendiada ontem (23), no bairro Coophavila II (zona sul de Campo Grande).

A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira (24) pelo delegado titular da unidade, Paulo Sérgio de Souza Lauretto, apontando que de acordo com o relato do menino de 14 anos que é a principal testemunha do crime, Kauan Andrade Soares dos Santos, 9, cujo corpo está desaparecido há 26 dias, teria sido atraído para o estupro pelo dinheiro oferecido.

“Segundo o relato desse menino, era oferecida essas recompensas a quem ia para sua casa”, disse o delegado. O adolescente também é suspeito de omissão de cadáver e homicídio.

Lauretto diz que no entanto a prioridade da polícia é para encontrar o corpo. O delegado esclarece que a dificuldade das buscas é pelo fato do depoimento do adolescente ser inconclusivo. “Ele diz ter ficado dentro do carro no momento que o suspeito adulto se livrou do corpo”, destacou.

O responsável pela investigação do caso também voltou a desmentir a identidade divulgada do suspeito, de que ao menos seria professor. Segundo ele, trata-se de um revendedor de celulares. Sequer o endereço da casa é revelado oficialmente pela polícia.

“Tomamos conhecimento do ocorrido (incêndio) pela imprensa e ainda não fomos ao local. Vamos avaliar. Se algo foi prejudicado, para nós não tem relevância, pois as provas já foram colhidas na sexta-feira (21)”, concluiu.

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