Homem invade escola de Miranda e tenta matar outro a facadas

Policial
Agressor acusava marido de professora de ter tentado atropelar seu filho
Um homem de 32 anos invadiu a quadra de uma escola em Miranda com uma faca e ameaçou matar o marido de uma professora, por volta das 20h desta quarta-feira (26). O casal estava na quadra do colégio, durante o treino do time de futsal. O rapaz acusava o marido da professora, de 40 anos, de ter tentado atropelar seu filho.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem só não foi esfaqueado porque a mulher entrou na frente e impediu a agressão. O autor da denúncia conseguiu correr e foi para a delegacia. O homem com a faca foi encontrado ainda na quadra da escola, ele estava nervoso e se recusou a entrar na viatura.
Ele teve de ser imobilizado e algemado. No caminho para a delegacia, ele ofendeu os policiais. O marido da professora disse aos policiais que a discussão teria começado porque o rapaz de 32 anos teria entrado na frente do carro dele.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS