PRF apreende 4 mil quilos de maconha em fundo falso de carretas

Ontem (31), por volta de 15h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de maconha em fundos falsos de duas carretas, na Unidade Operacional da PRF em Campo Grande, no km 454 da BR-163.

Policiais Rodoviários Federais suspeitaram dos motoristas durante a abordagem às carretas: M.Benz/LS 1938, com placa de Cascavel (PR), conduzida por um homem de 43 anos, e um Volvo/FH12, com placa de Ribeirão Preto (SP), conduzido por um homem de 44 anos. Os veículos estavam sem qualquer carga aparente e seguiam pela BR-163 em direção a São Paulo.

Em fundos falsos foram encontrados nos semi-reboques de ambas as carretas, onde estavam escondidas quatro toneladas de maconha, divididas em tabletes.

Os motoristas foram presos em flagrante e relataram que receberiam pelo transporte do entorpecente, Ponta Porã (MS), na fronteira com o Paraguai, até São Paulo (SP).

A droga, os suspeitos e as carretas foram encaminhados para a Polícia Civil, em Campo Grande, onde os presos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

A PRF, em conjunto com a SENASP, desenvolve no estado do Mato Grosso do Sul Operações de enfrentamento ao narcotráfico. Desde o início deste mês, Operação Égide – Fronteiras tem combatido crimes fronteiriços como o tráfico de drogas, armas e contrabandos, nas rodovias federais dos estados de MS, SC, PR e RS.