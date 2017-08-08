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Músico de dupla sertaneja é assassinado a facadas por causa de mulher

Músico Felipe Divino Mendonça de Melo ainda teve o corpo desaparecido.

Luiz Guido Junior

Publicado em 08/08/2017 às 07:34

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O músico Felipe Divino, de 20 anos, sanfoneiro muito talentoso, estava vivendo um grande momento em sua carreira. Ele estava trabalhando com a dupla sertaneja Racyne e Rafael, mas quis o destino que tudo acabasse mal. De acordo com informações de agentes da lei, o sanfoneiro acabou sendo morto a facadas na cidade de Goiânia, capital de Goiás.


O motivo do crime, segundo os investigadores, acabou sendo uma briga por uma mulher. Ele viu um casal brigando e não gostou das atitudes que o esposo estava tendo com a companheira, decidindo intervir.

Sanfoneiro Felipe Divino, da dupla Racyne e Rafael, é assassinado a facadas após tentar apartar briga
O nome do único suspeito de praticar o crime foi divulgado.

Ele seria Jackson da Silva Guimarães, de 37 anos, que acabou se metendo em uma briga com a mulher. A PM disse ao site de notícias G1, que divulgou o caso nesta segunda-feira (7), que o homem confessou o assassinato do músico.

O crime teria ocorrido na noite desse domingo (6). Em explicações à imprensa, um dos responsáveis pela investigação, Paulo César de Castro Gomes, revelou que Felipe não gostou de ver Jackson batendo boca com a mulher. Ele não conhecia o casal, mas achou que estava fazendo uma boa ação.

'Foi ferido e não resistiu', diz polícia sobre morte de sanfoneiro de dupla sertaneja
A polícia ainda deu detalhes sobre a morte, revelando que a vítima acabou sendo ferido na barriga pelo companheiro da mulher que era agredida. Felipe ainda saiu do local andando e tentou ajuda, mas não resistiu.

O corpo dele somente foi encontrado horas depois, jogado em uma calçada. Ele estava a dois quarteirões do local da briga. Quem falou sobre a morte foram testemunhas que viram tudo. Elas também deram a descrição do suspeito e até mesmo sua localização. Não demorou muito para que a polícia fosse até sua casa.

Homem estava com faca na mão, quando polícia chegou para prendê-lo por morte de suspeito

O responsável pela investigação do crime explicou que assim que a polícia chegou ao local percebeu que o homem ainda estava com a faca do crime em sua mão.

O suspeito disse que estava com medo de ser linchado por populares. Afinal, havia matado o sanfoneiro e já até havia apanhado em um bar.

Dupla sertaneja que viu sanfoneiro ser morto diz que está em luto
Através do Facebook, a dupla para qual o sanfoneiro trabalhava, Racyne e Rafael, publicou uma mensagem de luto. Eles disseram que dariam todo o apoio necessário à família. #facadas #crime passional #RacyneERafael

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