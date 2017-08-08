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PM flagra 7,5 kg de droga em veículo e casal é preso em Aquidauana

Denúncia anônima ajudou Equipe Rotai a chegar ao carregamento de entorpecente

Flavio Brito

Publicado em 08/08/2017 às 14:08

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Um homem de 38 anos e uma mulher de 44 anos foram presos e 7,5 kg de drogas, distribuídos em oito tabletes foram apreendidos pelo 7º Batalhão PM. A vinda do carregamento de drogas para Aquidauana foi delatada por meio de denúncia. A investigação foi realizada pela Agência Local de Inteligência – ALI (serviço reservado), com o apoio da equipe Rotai. O carro onde a droga estava escondida foi localizado nesta segunda-feira (7), por volta das 18h. 

O veículo com placas de Campo Grande estava com a documentação irregular e acabou sendo recolhido. O que chamou a atenção dos policiais é que o cão farejador Urso indicou a presença de algo no estofado. Como não havia nada aparente, os ocupantes do carro foram liberados. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria da Polícia Militar, a dupla se hospedou em um hotel de Aquidauana. 

Os policiais precisaram de ajuda de um profissional de funilaria para desmontar partes do veículo e chegar ao esconderijo da droga. Ao serem questionados sobre a droga, assumiram a autoria do fato, indicando até o nome de uma suposta pessoa que receberia o carregamento. A identidade de quem receberiam o entorpecente não foi divulgada. 

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