Adolescente de 16 anos é flagrado com quase 15 kg de maconha em ônibus

Policial
Droga escondida em mala seria levada para cidade no interior de São Paulo
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 15 kg de maconha, em um ônibus de viagem com itinerário Ponta Porã-Cassilândia, no km 68 da BR-463, em Mato Grosso do Sul. O entorpecente estava sendo transportado na mala de um adolescente de 16 anos.
Os policiais encontraram dentro da bagagem 17 tabletes de maconha. Após pesagem totalizou-se 14,9 quilos da droga. Ele declarou ter pego o entorpecente em Ponta Porã, e levaria até a cidade de Jales (SP). A droga e o adolescente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, na quarta-feira (9).
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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