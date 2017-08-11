Adolescente de 16 anos é flagrado com quase 15 kg de maconha em ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 15 kg de maconha, em um ônibus de viagem com itinerário Ponta Porã-Cassilândia, no km 68 da BR-463, em Mato Grosso do Sul. O entorpecente estava sendo transportado na mala de um adolescente de 16 anos.

Os policiais encontraram dentro da bagagem 17 tabletes de maconha. Após pesagem totalizou-se 14,9 quilos da droga. Ele declarou ter pego o entorpecente em Ponta Porã, e levaria até a cidade de Jales (SP). A droga e o adolescente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, na quarta-feira (9).