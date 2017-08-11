PMA autua fazendeiro por incêndio em pastagem nativa no Pantanal

Multa
Policiais Militares Ambientais de Corumbá realizavam fiscalização na região pantaneira do Nabileque e localizaram ontem (9) no final da tarde, em fazenda, uma área de incêndio em pastagem nativa. A área incendiada medida com GPS perfez 3 hectares e o fazendeiro não possuía autorização do órgão ambiental para realizar o processo de queima.
Ressalta-se que está proibida a emissão de licença de queimada neste período seco em todo o Estado pelos órgãos ambientais. No Pantanal a proibição vai até outubro.
O infrator, domiciliado em Campo Grande, foi autuado administrativamente e multada em R$ 3.000,00.
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS = (Contato – TENENTE CORONEL QUEIROZ) tel. – 3357-1500– 99905-7763 (vivo – Whats App)
99106-8628 (claro Whats App) – 98171-4270 (TIM)
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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