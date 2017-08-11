PMA autua fazendeiro por incêndio em pastagem nativa no Pantanal

Policiais Militares Ambientais de Corumbá realizavam fiscalização na região pantaneira do Nabileque e localizaram ontem (9) no final da tarde, em fazenda, uma área de incêndio em pastagem nativa. A área incendiada medida com GPS perfez 3 hectares e o fazendeiro não possuía autorização do órgão ambiental para realizar o processo de queima.

Ressalta-se que está proibida a emissão de licença de queimada neste período seco em todo o Estado pelos órgãos ambientais. No Pantanal a proibição vai até outubro.

O infrator, domiciliado em Campo Grande, foi autuado administrativamente e multada em R$ 3.000,00.

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