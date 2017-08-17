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Ação da PF contra tráfico de cocaína cumpre 37 mandados em MS e SP

Na investigação, foram apreendidos 354 kg de cocaína, que poderiam render R$ 7 milhões

Flavio Brito

Publicado em 17/08/2017 às 08:19

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A operação Bandeirante, deflagrada nesta quinta-feira (dia 17) pela PF (Polícia Federal) de Corumbá, cumpre 19 mandados de prisão preventiva em ofensiva contra o tráfico internacional de drogas. Além das ordens de prisões, são 16 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de condução coercitiva.

As ações são em cidades de Mato Grosso do Sul e São Paulo: Corumbá, Três Lagoas, Campo Grande, Suzano e São Paulo (capital). A operação prevê sequestro e apreensão de bens da organização criminosa.

Durante seis meses de trabalhos, os policiais descobriram uma vasta rede de fornecedores, compradores, motoristas e “mulas”. Corumbá, a 419 km de Campo Grande, faz fronteira com a Bolívia, conhecida rota do tráfico de cocaína.

No curso da investigação, foram realizadas quatro prisões e três apreensões de drogas enviadas pelo grupo, que totalizaram 354 kg de cocaína na forma de cloridrato. Na região Sudeste, destino das remessas, o valor dos carregamentos somados poderia superar R$ 7 milhões.

Como pagamento, a organização criminosa recebia valores em espécie em moeda nacional e estrangeira, além de veículos e embarcações que seriam negociados dentro e fora do território brasileiro.

Até o momento, foram identificados mais de R$ 921 mil entre automóveis, caminhões e embarcações. Também foram confiscados US$ 25 mil (o equivalente a mais de R$ 81 mil na data da apreensão) que eram levados à Bolívia, possivelmente para integrar o pagamento de um próximo carregamento de drogas.

O nome bandeirante faz referência a um dos veículos utilitários usados pela organização criminosa para cruzar o Pantanal, na tentativa de driblar a fiscalização. Neste modelo de veículo estava a primeira carga apreendida.

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