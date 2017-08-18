Filho de empresário de MS é liberado de sequestro no Paraguai

Um menino de 12 anos foi liberado de sequestro na noite de quinta-feira (17), em Pedro Juan Caballero, Paraguai, vizinha à sul-mato-grossense Ponta Porã, a 326 quilômetros de Campo Grande.

O garoto é filho de um empresário e mora com a família em Ponta Porã. Ele foi sequestrado na manhã de quinta-feira.

A polícia foi acionada assim que a família soube do sequestro. Ainda não se sabe se houve pagamento de resgate. O menino estava sem ferimentos aparentes.