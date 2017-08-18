Filho de empresário de MS é liberado de sequestro no Paraguai

Policial
Ele foi sequestrado na manhã de quinta-feira (17), em Ponta Porã, onde mora com a família
Um menino de 12 anos foi liberado de sequestro na noite de quinta-feira (17), em Pedro Juan Caballero, Paraguai, vizinha à sul-mato-grossense Ponta Porã, a 326 quilômetros de Campo Grande.
O garoto é filho de um empresário e mora com a família em Ponta Porã. Ele foi sequestrado na manhã de quinta-feira.
A polícia foi acionada assim que a família soube do sequestro. Ainda não se sabe se houve pagamento de resgate. O menino estava sem ferimentos aparentes.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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