PRF apreende 400 kg de agrotóxicos contrabandeados na BR-163

Na tarde de quinta-feira (17), no km 267 da BR-163, em Dourados, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 400 quilos de agrotóxicos em uma carreta; foi a segunda apreensão do tipo na região. Um homem foi preso.

Policiais encontraram o agrotóxico ao abordar uma carreta Volvo conduzida por um homem, de 47 anos. A carga lícita era de adubos e ocultava o contrabando. Na carroceria da carreta foram encontrados vários sacos com agrotóxicos contrabandeados, sem qualquer documentação, que totalizou 400 quilos.



O motorista declarou ter sido contratado para transportar o pesticida, da cidade de Mundo Novo, fronteira com o Paraguai, até a cidade de Rondonópolis (MT), e lá receberia pelo transporte. O preso foi encaminhado com o veículo e a carga para a Delegacia de Polícia Federal de Dourados, onde foi autuado em flagrante.