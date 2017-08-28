Durante visita a doente, mulher tenta furtar joias

Policial
Mulher de 42 anos foi até o quarto onde estava o dono da casa que sofreu AVC e pegou objetos guardados dentro de um guarda-roupa
Uma mulher de 42 anos foi presa por tentativa de furto no início da noite deste domingo (27). De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita foi até a casa da vítima, no bairro Alto, em Aquidauana, para visitar o marido dela que sofreu um AVC. A dona da casa disse que a mulher costuma frequentar a sua residência. Ela foi detida depois de tentar furtar joias que estavam em um guarda-roupa.
Ainda segundo o registro policial, depois de chegar ao local, a mulher pediu para ver o doente. Já no quarto, ela pegou brincos e uma pulseira. A dona da casa, de 57 anos, foi avisada pelo próprio marido. As duas chegaram a discutir e a suspeita foi impedida de deixar o local. Segundo o boletim de ocorrência, os brincos caíram das roupas dela durante a discussão e a cena foi presenciada por uma testemunha.
A equipe de Radio Patrulha, da Polícia Militar, foi chamada e a mulher foi presa. A vítima disse aos policiais que uma medalha também teria desaparecido, mas não foi encontrada pelos militares.
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