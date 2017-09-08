Mulher passa o dia bebendo, vai atrás do marido e bate o carro

Embriagada, mulher de 38 anos sofre acidente depois de pegar o carro para procurar o marido. Ela disse aos policiais que estava bebendo desde as 11h desta quinta-feira (7). A motorista desviou de um buraco e caiu em um barranco na Av. do Contorno, no prolongamento conhecido como Princesa do Sul – região da Vila Quarenta, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do “bafômetro”. Além de estar bêbada, conforme testemunhou a polícia, a condutora não tinha carteira de habilitação. Ela não sofreu nenhuma lesão durante o acidente.