Mulher passa o dia bebendo, vai atrás do marido e bate o carro

Acidente
Motorista foi flagrada sem carteira de habilitação depois de perder o controle e cair em um barranco
Embriagada, mulher de 38 anos sofre acidente depois de pegar o carro para procurar o marido. Ela disse aos policiais que estava bebendo desde as 11h desta quinta-feira (7). A motorista desviou de um buraco e caiu em um barranco na Av. do Contorno, no prolongamento conhecido como Princesa do Sul – região da Vila Quarenta, em Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, ela apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do “bafômetro”. Além de estar bêbada, conforme testemunhou a polícia, a condutora não tinha carteira de habilitação. Ela não sofreu nenhuma lesão durante o acidente.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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