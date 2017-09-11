PRF prende casal embriagado e transportando maconha e haxixe na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal flagrou um casal embriagado, na manhã deste domingo (10), no quilômetro 600 da BR-262, próximo a Miranda. Os dois transportavam igualmente trouxas de maconha, haxixe e uma balança de precisão.

Assim que foi abordado pelos agentes, o casal, que estava em um Fiat Mobi desobedece a ordem de parada. Após perseguição de alguns quilômetros, o veículo foi interceptado e revistado.

Após constatar visível estado de embriaguez, o carro onde o casal estava foi revistado e lá o entorpecente encontrado. Havia garrafas de cerveja, 70 gramas de haxixe e maconha além de R$ 370 ,00.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia de Miranda, onde foram autuados por embriaguez ao volante e tráfico de drogas.