Cães farejam 40 kg de maconha e ‘skank’ em ônibus de viagem

Durante fiscalização do Grupo de Operações com Cães da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na Unidade Operacional de Campo Grande, BR-163 km 454, foram apreendidas na noite de ontem (13), quase 40 quilos de maconha e “Skank”.

Os policiais abordaram um ônibus que fazia a linha Ponta Porã/MS – Cassilândia/MS. Em vistoria ao bagageiro, os cães farejadores indicaram positivamente para drogas em três sacolas plásticas e em uma caixa de papelão.

Nas três sacolas haviam 17 tabletes de maconha, somando 11,8 quilos da droga. A caixa de papelão, era uma encomenda despachada e nela foram encontrados 30 tabletes de maconha, pesando 27,3 quilos.

A equipe também localizou dois pacotes de plástico lacrados à vácuo, que juntos, somaram 700 gramas de "skank", derivado da maconha com maior concentração de tetraidrocanabinol ("THC") e assim maior valor comercial.

Não foi possível identificar os proprietários das bagagens com o ilícito. A droga foi encaminhada para a Polícia Civil de Campo Grande/MS.