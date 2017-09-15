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Tragédia

Acidente entre Clio e Jeep Renegade mata homem; outro veículo também se envolveu

Vítima estava no Clio com placas de Minas Gerais e ainda não foi identificada

Renan Nucci

Publicado em 15/09/2017 às 16:17

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Acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira, na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, matou um homem ainda não identificado. A vítima ocupava um Renault Clio com placas de Belo Horizonte (MG) que bateu contra um Jeep Renegade. Um terceiro veículo chegou a se envolver, saindo da pista.


De acordo com o Site Alvorada Informa, o Clio e o Jeep bateram nas proximidades do perímetro urbano, por razões ainda descohecidas. Um Corolla que vinha em seguida saiu da pista. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros. O condutor do Jeep foi socorrido com vida.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), CCR MS Via, concessionária responsável pela BR-163, e Polícia Civil fazem levantamentos no local.

 

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