Acidente entre Clio e Jeep Renegade mata homem; outro veículo também se envolveu

Acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira, na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, matou um homem ainda não identificado. A vítima ocupava um Renault Clio com placas de Belo Horizonte (MG) que bateu contra um Jeep Renegade. Um terceiro veículo chegou a se envolver, saindo da pista.



De acordo com o Site Alvorada Informa, o Clio e o Jeep bateram nas proximidades do perímetro urbano, por razões ainda descohecidas. Um Corolla que vinha em seguida saiu da pista. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros. O condutor do Jeep foi socorrido com vida.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), CCR MS Via, concessionária responsável pela BR-163, e Polícia Civil fazem levantamentos no local.