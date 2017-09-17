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Nova Aquidauana

Mulher se defende com pau para não ser esfaqueada por marido; autor é preso

Autor foi preso em flagrante pela PM

Renan Nucci

Publicado em 17/09/2017 às 12:48

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Um homem de 50 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Aquidauana no início da madrugada deste domingo, no Bairro Nova Aquidauana, pelo crime de ameaça no âmbito da violência doméstica. A vítima, de 54 anos, usou pedaço de pau encontrado no quintal para se defender do agressor que, mesmo depois de ter sido desarmado pelo neto, insistia em tentar se aproximar para atacá-la, dizendo que a mataria.


Conforme registrado no boletim de ocorrência, a agressão teve início depois que o homem não encontrou seu telefone celular e perguntou a vítima onde o aparelho estaria. Ao dizer que não sabia, a mulher passou a ser alvo de ameaças. Primeiro, o autor disse que lhe daria um tiro no rosto. Em seguida, pegou uma faca e avançou contra ela, mas foi contido pelo neto, um adolescente.


Mesmo assim, ele pegou outra faca e continuo tentando se aproximar da mulher para agredi-la, mas ela conseguiu se defender até à chegada da Polícia Militar. O homem foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil. Segundo a mulher, esta não seria a primeira vez que ele age assim. Agressões têm sido constantes, relatou.

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