Assentado é multado em R$ 56 mil após ser flagrado com 112 filhotes de papagaio

Morador da Gleba Nova Esperança, na cidade de Novo Horizonte do Sul, o infrator foi preso pela PM e levado até a delegacia de Polícia Civil de Jateí.

Policiais Militares Ambientais multaram um assentado de 29 anos em R$ 56 mil por crime ambiental. O homem foi flagrado com 112 filhotes de papagaio, na tarde de ontem, quinta-feira (21).

O assentado responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. A PMA autuou o infrator administrativamente e arbitrou multa de R$ 56 mil.

As aves foram encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) de Campo Grande.

Outras apreensões

No dia 5 de setembro foram apreendidos 32 papagaios pela Polícia Militar de Novo Horizonte do Sul e no dia 15, mais 175 foram apreendidos pela PMA em Bataguassu.

O Comando Geral da PMMS determinou que os setores de inteligência e Unidades da Polícia Militar se dedicassem também à prevenção e combate ao tráfico neste período critico.

O período, de agosto a dezembro é preocupante com relação ao tráfico de animais silvestres, pois é o período reprodutivo dos papagaios que é o animal mais traficado no Estado.

A PMA mantém trabalhos preventivos nas propriedades rurais para prevenir a retirada dos animais e aliciamentos de funcionários de fazendas e assentados pelos traficantes, para a retirada dos filhotes.

A região principal do problema está sendo monitorada, tais como, os municípios de Jateí, Batayporã, Bataguassu, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina e Brasilândia, além de Naviraí e Mundo Novo.

Nessa região, ninhos também estão sendo monitorados pelos Policiais, para evitar a retirada dos filhotes, visto que essa é a preocupação maior. A base do trabalho é evitar a retirada dos animais, evitando custos à fauna e ao Estado, tendo em vista os altos custos financeiros, até a reintrodução dos filhotes na natureza.

Barreiras também estão sendo executadas nas saídas para o estado de São Paulo, que é para onde os papagaios retirados aqui têm saído.

As Subunidades da PMA que cobrem estas áreas estarão monitorando o movimento dos traficantes. Em princípio, para evitar que as aves sejam retiradas e, para reprimir prendendo os elementos, quando não é possível evitar a retirada dos bichos.