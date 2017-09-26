Polícia desmonta acampamento e multas 3 turistas por pesca ilegal em MS

Uma equipe de Policiais Ambientais realizava patrulhamento fluvial no domingo (24), no rio Pardo, em Nova Andradina quando flagrou um acampamento para pesca ilegal. Três pescadores, residentes em Alves Machado (SP), foram multados por pescar sem autorização ambiental.

Os pescadores foram surpreendidos quando estavam em um acampamento às margens do Rio Pardo e praticavam pesca sem a licença. Com eles foram aprendidos três molinetes com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 300, perfazendo R$ 900. O acampamento foi desmontado.

ALERTA - A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300,00 até a máxima de R$ 10.000,00, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.