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Lava-jato

Juiz ouve nesta 2ªfeira os envolvidos em agressão e morte de adolescente

Daniele Valentin

Publicado em 02/10/2017 às 07:45

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Em segunda audiência nesta segunda-feira (2) testemunhas de defesa e acusados pela morte do adolescente Wesner Moreira da Silva, agredido no dia 3 de fevereiro em um lava jato no bairro Morumbi, em Campo Grande, serão ouvidos. Caso tramita na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Thiago Giovani Demarco Sena, 20 anos, e Willian Henrique Larrea, 31 anos, são acusados pela morte de Wesner, então com 17 anos. Na ocasião, a dupla introduziu uma mangueira de alta pressão no ânus do adolescente, provocando graves lesões internas na vítima. Ambos alegaram que era “uma brincadeira”.

O adolescente chegou a ficar 11 dias internado na Santa Casa. Os acusados respondem ao processo em liberdade. Eles foram denunciados pelo MPE ( Ministério Público Estadual) por homicídio doloso, quando se tem intenção ou se assume o risco de a conduta resultar em morte. Já a defesa alega que a denúncia está "divorciada do depoimento da vítima e da declaração da única testemunha ocular do caso".

A primeira audiência aconteceu no dia 5 de setembro, quando foram ouvidas oito testemunhas de acusação.

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