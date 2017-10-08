Pescador é multado em R$ 1,8 mil após ser flagrado com anzóis e redes no Rio Coxim

Durante operação de fiscalização preventiva no rio Coxim, Policiais Militares Ambientais que trabalham na operação pré-piracema prenderam ontem (7) no final da tarde, um pescador de 58 anos, por pesca predatória. A PMA encontrou o pescador, que praticava pesca com uso de redes, tarrafas e anzóis de galho (petrechos proibidos).

O infrator já havia capturado 20 kg de pescado, apesar de iniciar a pescaria. Os peixes apresentavam marcas de captura por petrecho de emalhar (rede e tarrafa) e ainda havia exemplares capturados abaixo da medida permitida pela legislação. O pescado, duas tarrafas, uma rede de pesca e 40 anzóis de galho foram apreendidos.

O infrator, residente em São Gabriel do Oeste, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material, à delegacia de Polícia Civil daquela cidade, onde ele foi autuado em flagrante por crime de pesca predatória. O infrator poderá pegar pena um a três anos de detenção. A PMA também o autuou administrativamente e o multou em R$1,8 mil.