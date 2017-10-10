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Fiscalização nas rodovias do MS é reforçada durante feriado prolongado

Trabalho visa garantir a segurança e a fluidez do trânsito

Renan Nucci

Publicado em 10/10/2017 às 15:35

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na madrugada desta terça-feira (10) reforço na fiscalização das rodovias federais, em Mato Grosso do Sul. A Operação 12 de Outubro tem início antecipado em razão do feriado de 11 de outubro (Criação do Estado).


O trabalho visa visa, além da diminuição do número e letalidade dos acidentes, garantir segurança e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais e contará com atividades para diminuir a incidência de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante e às ultrapassagens indevidas. Também serão realizadas ações operacionais direcionadas para o combate à criminalidade.


Mais de 3.670 km  de rodovias federais terão fiscalização. As 22  Unidades Operacionais da PRF no estado terão reforço de policiais trabalhando em revezamento diferenciado e aumentando a presença ostensiva em pontos críticos: com maiores índices de acidentes graves e infrações graves. Policiais que exercem atividades administrativas também serão empregados.  Etilômetros (bafômetros) serão utilizados em todos os pontos de fiscalização. Radares estáticos (portáteis) serão utilizados para coibir o excesso de velocidade. 


Os planejamentos para as ações da PRF fazem parte da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011 – 2020, lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que o Brasil se comprometeu a adotar medidas para reduzir a violência no trânsito. O Brasil, assim como os demais países signatários das medidas da ONU, estipulou uma meta de redução de 50% das mortes no trânsito na década 2011-2020. As ações da Operação Independência estão incluídas nas metas estabelecidas pela ONU.


Ações de Educação para o Trânsito fazem parte do planejamento da Operação 12 de Outubro. Cinema Rodoviário – Com foco na educação e prevenção de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, uso do cinto de segurança, alcoolemia ao volante, entre outros, o condutor será convidado a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

 

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