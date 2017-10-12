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Pesca predatória

Pescadores são presos em flagrante usando tarrafa no rio Miranda

Dupla tinha iniciado a pescaria e já havia capturado três quilos de pescado

Renan Nucci

Publicado em 12/10/2017 às 13:51

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Policiais militares ambientais de Jardim, que trabalham na operação Pesque Legal, dentro da operação Pacificador 67 (PMMS), realizavam fiscalização no rio Miranda na região conhecida como Poço do Abacaxi e prenderam ontem (11) no final da tarde, dois pescadores por capturar pescado utilizando petrechos proibidos (tarrafas). Os infratores, um autônomo de 40 anos, residente em Campo Grande e, um lavrador de 57 anos, residente em Caracol, foram presos, quando pescavam juntos cada um com uma tarrafa (petrecho proibido).

Os infratores iniciavam a pescaria e tinham capturado apenas 3 quilos de pescado. Prisão deste tipo indica a necessidade da realização de operação dessa natureza, pois se esses dois elementos tivessem mais tempo e encontrassem um cardume, o dizimariam rapidamente com este tipo de petrecho.

Os pescadores receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Jardim, onde eles foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. Se condenados poderão pegar pena de um a três anos de detenção. Cada pescador também foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 740.

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