Campo-grandense é flagrado com peixe abaixo da medida no Rio Aquidauana

Durante fiscalização fluvial no rio Aquidauana, na operação Pesque Legal, uma equipe da (PMA) Polícia Militar Ambiental autuou um campo-grandense de 38 anos por capturar pescado abaixo da medida permitida por lei, nesta quinta-feira (12).

O infrator pescava nas proximidades da fazenda Anhumas e havia capturado um exemplar de pescado da espécie pacu. O pescado foi apreendido e, por estar vivo em um viveiro, foi devolvido ao rio.

O pescador foi autuado administrativamente e multado em R$ 750. Ele também responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.

PETRECHOS

Equipes de Bonito, que realizam fiscalização no rio Miranda cortaram e retiraram do rio 202 anzóis de galho, entre ontem (12) e hoje (13).