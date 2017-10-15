Homem é preso depois de tentar matar cadela do vizinho envenenada

A Polícia Militar Ambiental prendeu ontem, no município de Guia Lopes da Laguna, um homem que tentou matar a cadela do vizinho envenenada. Após denúncia do responsável, a equipe viu que o animal, de nome Chaquira, apesar de ter recebido atendimento veterinário e medicamento contra veneno, ainda estava babando muito.



Os policiais foram até a residência do acusado de 65 anos, o qual afirmou que fez uso dos venenos Fenômeno Bromadiolone 0,005%(veneno para rato) e Kelldrin-SC25 (veneno para baratas, moscas e formiga), porém, segundo ele, o envenenamento do animal se deu de forma acidental.



Entretanto, em frente à residência do acusado foram encontrados pedaços de carne com corante vermelho, que caracteriza a cor predominante do veneno Fenômeno. O infrator foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 500.